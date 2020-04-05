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05 Nisan 2020, Pazar
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Gustavo’ya büyük onur

Gustavo’ya büyük onur

'deki performansıyla taraftarın şimdiden sevgilisi olan Luiz Gustavo, 'da unutulamıyor.

Marsilya kariyerinde çok başarılı bir süreç geçiren tecrübeli orta saha, Foot Mercato'da yer alan bir yazıda, Ligue 1 tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcuları ve onlardan oluşan en iyi 11'e aday gösterildi. Gustavo, listede , Ronaldinho ve Juninho gibi büyük yıldızlarla aynı kategoride yer aldı.

  1. 5.4.2020
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