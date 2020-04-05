İsmail Kartal o süreci anlattı: Her şey iyi giderken...
Teknik direktör İsmail Kartal, A Spor'da yayınlanan Son sayfa programında 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe futbol takımına yapılan saldırı ile ilgili yaşanan süreci anlattı. Corona virüsü nedeniyle karantina altında olan Kartal, "Ülke olarak birlik olduğumuzda her şeyin üstesinden geliriz" dedi.
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