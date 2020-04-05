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05 Nisan 2020, Pazar
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'ye İtalyan hoca! Teklif yapıldı

Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! Teklif yapıldı

’in eski hocası Eusebio , ’deki büyük bir kulüpten teklif aldığını açıkladı. O takımın olduğu öne sürüldü. Bu iddia büyük bir heyecan yarattı.

Teknik direktör arayan için yeni bir isim ortaya atıldı. İtalyan Eusebio , 'den bir takımın kendisine teklif yaptığını açıkladı. Bu kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi. 2017-19 arası 'in formasını giydiği Roma'yı çalıştıran 50 yaşındaki Di Francesco, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. 'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var" şeklinde konuştu.

ROMA'DA 87 MAÇA ÇIKTI
'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'li Roma'nın başında 87 maça çıkıp Serie A gibi zor bir ligde 1.79 puan ortalaması yakaladı. Son olarak Sampdoria'da görev yapan Di Francesco, Ekim 2019'dan bu yana boşta bulunuyor. Sportif direktörlük için İtalyan Braida ile görüştüğü ortaya çıkan Fenerbahçe'de bu ortamda Di Francesco iddiası heyecana neden oldu.

  1. 5.4.2020
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