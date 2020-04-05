Fenerbahçe'ye İtalyan hoca! Teklif yapıldı
Cengiz Ünder’in eski hocası Eusebio Di Francesco, Türkiye’deki büyük bir kulüpten teklif aldığını açıkladı. O takımın Fenerbahçe olduğu öne sürüldü. Bu iddia büyük bir heyecan yarattı.
Teknik direktör arayan Fenerbahçe için yeni bir isim ortaya atıldı. İtalyan teknik direktör Eusebio Di Francesco, Türkiye'den bir takımın kendisine teklif yaptığını açıkladı. Bu kulübün Fenerbahçe olduğu iddia edildi. 2017-19 arası Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'yı çalıştıran 50 yaşındaki Di Francesco, "Her türlü deneyime hazır olmalıyım. İngilizce öğrenmeye devam ediyorum. Premier Lig'den teklifler aldım. Ayrıca Türkiye'den de teklif var" şeklinde konuştu.
ROMA'DA 87 MAÇA ÇIKTI
İtalya'da başta Roma olmak üzere Pescara, Lecce, Sassuolo ve Sampdoria'nın teknik direktörlüğünü yapan Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'li Roma'nın başında 87 maça çıkıp Serie A gibi zor bir ligde 1.79 puan ortalaması yakaladı. Son olarak Sampdoria'da görev yapan Di Francesco, Ekim 2019'dan bu yana boşta bulunuyor. Sportif direktörlük için İtalyan Braida ile görüştüğü ortaya çıkan Fenerbahçe'de bu ortamda Di Francesco iddiası heyecana neden oldu.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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