Yılın takası gerçekleşiyor! Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'ye
Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon için transfer çalışmaları şimdiden başlatılırken, stoperde rota yeniden Alpaslan Öztürk'e döndü. Sarı-lacivertli ekip golcü stoper için bu sefer Alper Potuk ile takas yolunu deneyecek.
Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı.
Son iki sezonda yaklaşık 30 transfere imza atan sarı-lacivertli yönetim bu sefer ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kanaryalar, öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkaracak.
ALPER POTUK - ALPASLAN ÖZTÜRK TAKASI
Savunmada büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı bitmek bilmiyor. Devre arasında transfer için nabız yoklayan sarı-lacivertli ekip, Öztürk'ü sezon sonunda kadroya dahil etmek istiyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 26 yaşındaki stoper de Sarı Kanaryalar'da oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim sarı-kırmızılı ekiple sıkı bir bonservis pazarlığı yapacak ve kadroda düşünülmeyen Alper Potuk bu transferde kullanılacak.
Göztepe ile bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Alpaslan Öztürk, attığı 3 gol ile Süper Lig'in en çok gol atan stoperleri arasında yer alıyor.
- 30.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yılın takası gerçekleşiyor! Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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