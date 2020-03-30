Yılın takası gerçekleşiyor! Alpaslan Öztürk Fenerbahçe'ye

Süper Lig'e hızlı bir giriş yapan ancak ikinci yarıda üst üste alınan kötü sonuçların ardından şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe'de gelecek sezon için planlamalar başladı.

Son iki sezonda yaklaşık 30 transfere imza atan sarı-lacivertli yönetim bu sefer ince eleyip sık dokuyacak. Yıldız transferlerinde büyük hayal kırıklığı yaşayan Sarı Kanaryalar, öncelikle kadroda düşünülmeyen isimleri elden çıkaracak.

ALPER POTUK - ALPASLAN ÖZTÜRK TAKASI

Savunmada büyük sıkıntı çeken Fenerbahçe'nin Alpaslan Öztürk aşkı bitmek bilmiyor. Devre arasında transfer için nabız yoklayan sarı-lacivertli ekip, Öztürk'ü sezon sonunda kadroya dahil etmek istiyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre 26 yaşındaki stoper de Sarı Kanaryalar'da oynamaya sıcak bakıyor. Yönetim sarı-kırmızılı ekiple sıkı bir bonservis pazarlığı yapacak ve kadroda düşünülmeyen Alper Potuk bu transferde kullanılacak.

Göztepe ile bu sezon 19 karşılaşmaya çıkan Alpaslan Öztürk, attığı 3 gol ile Süper Lig'in en çok gol atan stoperleri arasında yer alıyor.