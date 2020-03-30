'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Spor yazarı Tahir Kum, Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile alakalı ilginç bir hikayeyi bugünkü yazısında köşesine taşıdı. İşte o yazı...

30 Mart 2020 Pazartesi 10:40 Güncelleme: 30.03.2020 10:40
'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Hürriyet yazarı Tahir Kum bugün yazısında ilginç bir olayı köşesine taşıdı. İşte o yazı...

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'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Bizim meslek için sıkça kullanılan ifadelerden biri de; 'haberin gazetecinin ayağına gelmesi' deyimidir. Bugün bizim başımıza gelen de, bir nevi böyle bir şey.

'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Kısmet işte!.. Akşam sularıydı... Hanım, "Ekmek" dedi. Biz de her zamanki gibi "Baş üstüne!" diyerek çıktık kapıdan. Bu tip durumlarda fırın tercihi elzem, bence. Biraz yol var ama olsun. 'Spor olur en azından' diyerek koyulduk yola. Biraz hızlı gidip gelmişim galiba, nefesleneyim diye hemen bizim siteye bitişik, dış ticaret işi yapan ve home ofis çalışan Fatih arkadaşıma (Terzioğlu) uğradım, iki dakikalığına. 2 dakika dedik inanın 42 dakikayı buldu.

'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Hoşbeş sohbet derken, "Bak seni kiminle tanıştıracağım" diyerek telefona sarıldı Fatih. "Dursun kardeş, müsaitsen oğlanı da alıp iki dakika yukarı gelir misin?" dedi. Merak ettim, "Kim?" dedim. Gülerek, "Gelince görürsün" dedi.

'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

'Siz kimsiniz, ne iş yaparsınız?
Neyse, kapı çaldı bir adam ve 13-15 yaşlarında bir çocuk girdi içeri. Bizim Fatih, "Bak Dursun kardeş sana bahsettiğim gazeteci arkadaşım bu" diyerek beni gösterdi. Merakım iyice arttı, "Hayırdır, Dursun kardeş kim?" deyince gülerek, "Kendin sor, anlatsınlar" dedi.

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