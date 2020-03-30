'Aziz Yıldırım'ı Florya'ya almadılar'

Kısmet işte!.. Akşam sularıydı... Hanım, "Ekmek" dedi. Biz de her zamanki gibi "Baş üstüne!" diyerek çıktık kapıdan. Bu tip durumlarda fırın tercihi elzem, bence. Biraz yol var ama olsun. 'Spor olur en azından' diyerek koyulduk yola. Biraz hızlı gidip gelmişim galiba, nefesleneyim diye hemen bizim siteye bitişik, dış ticaret işi yapan ve home ofis çalışan Fatih arkadaşıma (Terzioğlu) uğradım, iki dakikalığına. 2 dakika dedik inanın 42 dakikayı buldu.