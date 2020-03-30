Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber'den ihmal açıklaması ve sert eleştiri!

Tüm dünyayı vuran corona virüsü salgını ülkemizde de etkisini gösteriyor. Türkiye'de corona virüsüne yakalananlar içinde ünlü isimler de var. Galatasaray camiasından Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'ın yanı sıra Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ da enfekte oldu. Fenerbahçe'den ismi açıklanmayan bir futbolcu ve bir basketbolcuda da corona virüsüne rastlandı.

Son olarak ise Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın efsane kalecisi Rüştü Reçber'in de testleri pozitif çıktı. Rüştü'ün corona virüse yakalanmasına sebep olanın ise 3 hafta önce Amerika'dan dönen eşi Işıl Reçber olduğu iddia edildi. Sorumsuz davranmak ve kendini karantinaya almamakla eleştirilen Işıl Reçber, eleştirilere cevap verdi.

İŞTE IŞIL REÇBER'İN AÇIKLAMALARI:

"Ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine bir saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarı çıkmak zorunda kaldı. Son bir haftadır da evdeydi."

"RÜŞTÜ'YÜ ZORLA HASTANEYE GÖTÜRDÜM"

"Geçen cuma (27 Mart) Rüştü, kaslarının ve başının ağrıdığını söyledi. Cumartesi de hızla ateşi yükseldi, üşümeye ve öksürmeye başladı. Bu durum beni endişelendirdi. Rüştü'yü zorla hastaneye götürdüm. Hemen tedavi altına aldılar. Sonrasında hiç görmedim. Yattığı kata çıkartmıyorlar. Hatta telefonla bile konuşturmuyorlar. Doktorlar ilk 72 saatin çok kritik olduğunu belirtti."

"İNSANLARIN YAZDIKLARINI OKUMUYORUM, YETER Kİ KOCAM İYİLEŞSİN!"

"İnanın yazılanları hiç okumuyorum. Vaktim de yok, enerjim de. İstediklerini yazsınlar, çizsinler. Yeter ki, eşim bir an önce iyi olup evine dönsün. Benim vicdanımdan önce kendilerini sorgulasınlar. Cumartesi sabaha kadar telefonlarım susmadı. İnanıyorum ki, insanların sevgisi ve duası Rüştü'yü iyileştirecek."

Öte yandan Işıl Reçber, eşinin salgına yakalandığını, "Rüştü'yü Kovid-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunmaktayız. Şoktayız! Eşim önce Allah'a sonra, sonra Türk hekimlerine emanet. İnşallah bu kötü günler geçecek. Ben, kızım Tuana ve oğlum Mehmet Burak'ın testleri ise negatif çıktı. İşin en zor tarafı; Rüştü'nün yanında olamamak" sözleriyle duyurmuştu.