Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Asamoah...

Süper Lig devleri Galatasaray ve Fenerbahçe, gelecek sezon için transfer çalışmasına başladı. Her iki kulüp de yapacağı takviyelerle takımlarını güçlendirmek isterken, Asamoah için büyük bir rekabete girildiği ortaya çıktı.

Gana medyasında yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde sezon sonunda Inter ile sözleşmesi sona erecek Kwadwo Asamoah için Fenerbahçe, devreye girmişti. FFP kısıtlaması nedeniyle maliyeti düşük ve takıma katkı verebilecek isimlere yönelen sarı lacivertliler, yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak istiyordu.

G.SARAY DEVREYE GİRDİ

Haberin detaylarında sarı lacivertlilerin karşısına ezeli rakibi Galatasaray'ın çıktığı yazıldı. Sezon içerisinde Kolarov ve Ricardo Rodriguez ile ilgilenen ancak her iki isme de imzayı attıramayan Fenerbahçe'ye bir darbe de Galatasaray'dan gelebileceği aktarıldı.

CONTE ONU TERCİH ETMİYOR

Öte yandan Asamoah'ın Inter'den ayrılmak istemesine dair verilen bilgilerde Conte'nin Gana'lı yıldız yerine Ashley Young'u tercih ettiği ve bu sebeple oyuncunun ayrılmayı planladığı yazıldı.

KWADWO ASAMOAH KİMDİR?

Asamoah, 9 Aralık 1988 tarihinde Gana'nın başkenti Akra'da doğdu. Futbola ülkesinin takımlarından Deportivo'da başladı, ardından Kaaseman'a transfer oldu. İlk profesyonel sözleşmesini ise yine bir başka Gana kulübü Liberty Professionals Accra ile imzaladı. Ancak yeteneğiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken futbolcu 2007'de İsviçre'nin Bellizona takıma transfer oldu.

Bellizona'da forma giymesinin ardından 2008 Ocak'ında İtalya'nın Torino takımına kiralık olarak transfer olan Kwadwo Asamoah, 2008 yazında ise bir başka Serie A ekibi Udinese'ye kiralandı. Burada performansı sonrası 2009'da Udinese futbolcuyu bonservisi ile renklerine bağladı. 2012 yılına kadar Udinese formasını başarıyla terleten Ganalı savunmacı 1 milyon Euro'ya transfer olduğu Udinese'den Juventus'a 18 milyon Euro bedelle transfer oldu.

2018 yılında Galatasaray'ın transfer gündemine gelen hatta transferi bitti gözüyle bakılan Asamoah Inter'e transfer olmuştu. 2018-2019 yılında 42 maçta forma giyen Asamoah bu sezon Conte'nin takımın başına geçmesiyle gözden düştü.

Gana'lı futbolcu sezonun ilk yarısında sadece 11 maçta forma giyebildi. Kariyeri boyunca 337 maça çıkan Asamoah 13 atma başarısı gösterdi. Gana Milli Takımı forması da giyen 31 yaşındaki oyuncu 40 maçta 4 gollük performans sergiledi..