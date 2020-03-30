Galatasaray açıkladı! Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...
Galatasaray Kulübü, divan kurulu üyesi Tunç Üner'in, corona virüsü nedeniyle hastanede tedavi altında olan teknik direktör Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile ilgili yaptığı "Sonuçları negatif, taburcu olacaklar" açıklamasını yalanladı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, tedavi gören başkan yardımcısı Yusuf Günay dahil olmak üzere 3 ismin de son durumunu açıkladı.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, corona virüsü tedavisi gören ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve teknik direktör Fatih Terim'in son testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını iddia etmişti.
Konuyla iligli Fatih Terim'in Buse ile Merve Terim ve tedavi altında olan Abdurrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı kulüpten de bir yalanlama geldi.
SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE
Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.
Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.
Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.
İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.
- 30.03.2020
- Güncelleme: 30.03.2020 11:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray açıkladı! Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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