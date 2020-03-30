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30 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray açıkladı! Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim...

Kulübü, divan kurulu üyesi Tunç Üner'in, nedeniyle hastanede tedavi altında olan teknik direktör ve ile ilgili yaptığı "Sonuçları negatif, taburcu olacaklar" açıklamasını yalanladı. Öte yandan sarı-kırmızılı kulüp, tedavi gören başkan yardımcısı Yusuf Günay dahil olmak üzere 3 ismin de son durumunu açıkladı.

Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, tedavisi gören ikinci başkan ve teknik direktör 'in son testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını iddia etmişti.

Konuyla iligli Fatih Terim'in Buse ile Merve Terim ve tedavi altında olan Abdurrahim Albayrak'ın ardından sarı-kırmızılı kulüpten de bir yalanlama geldi.

SARI-KIRMIZILI KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE

Dün akşam çeşitli medya organlarında, İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili asılsız haberler yayınlanmıştır.

Her süreçte olduğu gibi bu süreçte de sadece resmi mecralarımızdan yaptığımız açıklamalara itibar edilmesi hususunu bir kez daha önemle hatırlatmak isteriz.

Ayrıca, Ülkemizin ulusça salgına karşı hep birlikte mücadele verdiği bu günlerde; toplumu ayrıştırıcı, birbirine düşürücü, asılsız ve iftira nitelikli haber yapanlarla ilgili gerekli yasal işlemler kulübümüz tarafından başlatılmıştır.

İkinci Başkanımız Sayın Abdurrahim Albayrak'ın tedavisi 18 Mart Çarşamba (13. Gün), Başkan Yardımcımız Sayın Yusuf Günay'ın 24 Mart Salı (7. Gün) ve Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim'in 23 Mart Pazartesi (8. Gün) tarihinden bu yana tedavileri hastanede devam etmektedir.

  1. 30.03.2020
  2. Güncelleme: 30.03.2020 11:08
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