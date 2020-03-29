Divan Kurulu üyesi açıklamıştı! Fatih Terim'in kızlarından yalanlama geldi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Buse Terim'den flaş açıklama: Babamın test sonucu...

Buse Terim'den 'in durumuyla ilgili açıklama geldi

Buse Terim'den Fatih Terim'in durumuyla ilgili açıklama geldi

'in kızları Merve Terim ve Buse Terim, Divan Kurulu üyesi Tunç Üner'in yaptığı "Sonuçları negatif" açıklamasını yalanladı.

Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, teknik direktör ile ikinci başkan 'ın testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını duyurmuştu.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Buse Terim, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.

Merve Terim ise sosyal medya hesabından yaptığı "Bizden duymadıkça inanmayın lütfen, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil, Hala hastanede tedavisine devam ediliyor." açıklamasıyla Üner'i yalanladı.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 22:06
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Buse Terim'den Fatih Terim'in durumuyla ilgili açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN