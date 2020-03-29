Buse Terim'den Fatih Terim'in durumuyla ilgili açıklama geldi
Fatih Terim'in kızları Merve Terim ve Buse Terim, Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner'in yaptığı "Sonuçları negatif" açıklamasını yalanladı.
Galatasaray Divan Kurulu üyesi Tunç Üner, teknik direktör Fatih Terim ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın testlerinin negatif çıktığını ve yakında taburcu olacaklarını duyurmuştu.
Konuyla alakalı açıklamada bulunan Buse Terim, "Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi, ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil. Hala hastanede tedavisine devam ediliyor. Güzel haberler gelince yine paylaşmak ümidi ile" ifadelerini kullandı.
Merve Terim ise sosyal medya hesabından yaptığı "Bizden duymadıkça inanmayın lütfen, Babamın yeni yapılan test sonuçları henüz gelmedi ve testi henüz sonuçlanmadı. Bu haber şu an için doğru değil, Hala hastanede tedavisine devam ediliyor." açıklamasıyla Üner'i yalanladı.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 22:06
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Buse Terim'den Fatih Terim'in durumuyla ilgili açıklama geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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