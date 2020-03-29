Abdurrahim Albayrak'tan resmi açıklama! ''Test sonucum...'' - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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'tan resmi açıklama! ''Test sonucum...''

Abdurrahim Albayrak'tan resmi açıklama! ''Test sonucum...''

Corona virüsü tedavisi gören İkinci Başkanı , test sonuçlarının negatif çıktığı ve taburcu olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim" açıklamasını yaptı.

Üyesi Tunç Üner, Galatasaray İkinci Başkanı ve Teknik Direktör 'in son testlerinin negatif çıktığını ve iki ismin de yakın zamanda taburcu olacağını belirtmişti. Bu haberin ardından hesabından bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da babasının test sonuçlarının henüz belli olmadığını ve tedavinin devam ettiğini dile getirmişti.

  1. 29.03.2020
  2. Güncelleme: 29.03.2020 22:03
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