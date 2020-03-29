Abdurrahim Albayrak'tan resmi açıklama! ''Test sonucum...''
Corona virüsü tedavisi gören Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, test sonuçlarının negatif çıktığı ve taburcu olacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim" açıklamasını yaptı.
Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Tunç Üner, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in son testlerinin negatif çıktığını ve iki ismin de yakın zamanda taburcu olacağını belirtmişti. Bu haberin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Abdurrahim Albayrak, "Son yapılan test sonuçlarım henüz gelmemiştir. Gelir gelmez herkesi bilgilendireceğim. Tekrar hepinize çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı da babasının test sonuçlarının henüz belli olmadığını ve tedavinin devam ettiğini dile getirmişti.
- 29.03.2020
- Güncelleme: 29.03.2020 22:03
- Boateng ailesi karantinada böyle eğleniyor | İZLEYİN
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
- Spiker maç olmayınca kahve yapımını anlattı! İşte o anlar...
- Kim Milyoner Olmak İster'e bu soru damga vurdu! Herkesi gülmekten kırdı geçirdi...
- Boateng önce güvenlik oldu sonra evinde parti verdi | İZLEYİN
- Galatasaray'a 10 numara piyango! 35 gol attı...
- Dünya basınında Rüştü Reçber yankıları: Efsanevi...
- İşte Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu iç saha ve deplasman formaları...
- EBA TV izle! EBA TV frekansları MEB EBA TV nasıl izlenir? İlkokul, ortaokul, lise uzaktan eğitim dersleri internet canlı yayını izle
- Fenerbahçe'de krizin nedeni belli oldu! Tolga Ciğerci...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Abdurrahim Albayrak'tan resmi açıklama! ''Test sonucum...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.