Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı

'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı

Galatasaray'da 3. corona virüsü paniği! Kendisini karantina altına aldı

'ın ve aynı zamanda üyelerinden olan hesabından yaptığı açıklamada evinde karantinada olduğunu açıkladı.

ekiplerinden 'da ve Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testlerinin pozitif çıkmasının ardından üçüncü bir vakanın paniği daha yaşanıyor. üyesi , rahatsızlığına dair bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün Yönetim Kurulu üyelerinden Mahmut Recevik, hesabından konuyla ilgili bir açıklama bulundu. İşte o açıklama:

''Sevgili Dostlar, Evimde karantinadayım,ilaç tedavisine devam ediyorum. İnşallah hep beraber bu işin üstesinden geleceğiz. Lütfen mecbur kalmadıkça evden çıkmayalım.''

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 21:37
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