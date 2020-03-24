Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı

'tan paylaşımı

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı

ekiplerinden Demir Grup forması giyen Hakan Mert Yandaş, corona virüsü testi pozitif çıkan için hesabından bir paylaşım yaptı.

'tan paylaşımı geldi. 'ın deneyimli Fatih Terim, hesabından bir paylaşım yaparak corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme ülke basınında geniş yer tutarken, spor camiasından da destek mesajları gelmişti. Bu mesajlara bir yenisi forması giyen Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcu, kulübünün yapmış olduğu Fatih Terim mesajını alıntılayarak deneyimli teknik adama destek oldu.

İşte o paylaşım...

  1. 24.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN