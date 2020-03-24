Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor forması giyen Hakan Mert Yandaş, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Mert Hakan Yandaş'tan Fatih Terim paylaşımı geldi. Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı. Yaşanan bu gelişme ülke basınında geniş yer tutarken, spor camiasından da destek mesajları gelmişti. Bu mesajlara bir yenisi Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş'tan geldi. Başarılı futbolcu, kulübünün yapmış olduğu Fatih Terim mesajını alıntılayarak deneyimli teknik adama destek oldu.
İşte o paylaşım...
- 24.03.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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