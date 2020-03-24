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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama!

testi sonrası 'dan ilk açıklama!

Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama!

'da ve 'ta tespit edilmesinin ardından test yaptıran başkan yardımcısı , sonuçlar çıkana kadar hastanede yatılı kalacağını duyurdu.

'in köklü ekiplerinden 'da dün iki şoku üst üste yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte önce ikinci başkan ve eşi, ardından da teknik direktör virüse yakalanmıştı.

Alınan kötü haberlerin ardından test yaptırma kararı alan başkan yardımcısı , son durumuyla ilgili duyuruda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 19:07
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