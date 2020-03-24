Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama!
Galatasaray'da Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'ta corona virüsü tespit edilmesinin ardından test yaptıran başkan yardımcısı Yusuf Günay, sonuçlar çıkana kadar hastanede yatılı kalacağını duyurdu.
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Galatasaray'da dün iki corona virüsü şoku üst üste yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi, ardından da teknik direktör Fatih Terim virüse yakalanmıştı.
Alınan kötü haberlerin ardından test yaptırma kararı alan başkan yardımcısı Yusuf Günay, son durumuyla ilgili duyuruda bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 19:07
- Beşiktaş cephesinin corona virüs test sonuçları belli oldu!
- Galatasaray'da Yusuf Günay'dan corona virüsü açıklaması!
- Fenerbahçe Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin'e de teklif götürecek
- Igor Angelovski'den Fatih Terim'e geçmiş olsun mektubu
- Arda Turan'dan Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama!
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.