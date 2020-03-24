Corona virüsü testi sonrası Yusuf Günay'dan ilk açıklama!

Süper Lig'in köklü ekiplerinden Galatasaray'da dün iki corona virüsü şoku üst üste yaşanmıştı. Sarı-kırmızılı ekipte önce ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve eşi, ardından da teknik direktör Fatih Terim virüse yakalanmıştı.

Alınan kötü haberlerin ardından test yaptırma kararı alan başkan yardımcısı Yusuf Günay, son durumuyla ilgili duyuruda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Günay, "Test için geldiğim hastahanede, sonuçlar çıkıncaya kadar yatarak tedavime başlanmasına karar verildi. Sonuçlar çıktığında sizleri bilgilendireceğim. Allah'a emanet olun." ifadelerini kullandı.