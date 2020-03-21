Galatasaray'dan Shaqiri bombası!
Cimbom, sadece Süper Lig değil, Avrupa Kupaları için de iddialı bir takım kurmayı hedefliyor. Gündemdeki isimlerden biri de Aslan'ın eski göz ağrısı Liverpool'lu Shaqiri...
Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Avrupa Kupaları'nda arzuladığı başarıları yakalayamamıştı. Cimbom'un gelecek sezon kadrosunu kurmak için kolları erkenden sıvadığı öğrenildi. Koronavirüs önlemleri sebebiyle sadece video konferans yoluyla transfer çalışmaları yürütülüyor. Ancak Aslan'ın hedefindeki ismin Liverpool'da istediği süreleri alamayan Xherdan Shaqiri olduğu öğrenildi. Cimbom, İsviçreli yıldızı önceki transfer dönemlerinde de istemişti.
KİRALAMA FORMÜLÜ
Galatasaray, kariyerini Liverpool'da sürdüren Xherdan Shaqiri için İngiliz ekibine kiralama formülü götürecek. Bonservis bedeli 20 milyon euro'ya yakın olan 28 yaşındaki oyuncu için hayat şartları normal hale geldiğinde görüşmeler de başlayacak. Xherdan Xhaqiri bu sezon Premier Lig'de 6 maçta 178 dakika forma giydi. Lig Kupası'nda 12, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 dakika oynadı. Shaqiri'nin de kariyerinin bu bölümünde yeni bir maceraya hazır olduğu biliniyor. Fatih Terim onu takımında görmek istiyor.
KAYNAK İÇERİDEN
Galatasaray, Xherdan Shaqiri transferi için kaynağı kendi içinden oluşturacak. Cimbom'un taraftarla yıldızı uzun süredir barışmayan Younes Belhanda veya Sofiane Feghouli'den en azından birini satması bekleniyor. Buradan gelecek paranın bir bölümü de İsviçreli yıldızın transferine ayrılacak.
- 21.3.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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