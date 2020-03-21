Hagi'den müthiş performans! Akıma o da katıldı
Koronavirüs'ün yayılmasına karşı tedbir amaçlı evde duran ve 'Tuvalet Kağıdı Sektirme' akımına uyanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Galatasaray'ın efsane ismi Gheorghe Hagi'de bu akıma katıldı. 55 yaşındaki Hagi'nin performansı ise büyük alkış topladı.
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