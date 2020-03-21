Onyekuru: Kalmak istiyorum
Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.
Galatasaray'ın devre arasında Monaco'dan kiraladığı Henry Onyekuru kariyerini İstanbul'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da Cimbom'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.
Onyekuru "Monaco'ya gittiğimde üzülmüştüm. Yeniden istediğim yerdeyim. Uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu bu sezon da şampiyon olmak istediklerini belirtip sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Onyekuru "Şu anda koronavirüs sebebiyle futbol yok. Umarım herkes sağlıklı şekilde normal hayatına döner.
- 21.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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