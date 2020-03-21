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21 Mart 2020, Cumartesi
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Onyekuru: Kalmak istiyorum

Onyekuru: Kalmak istiyorum

'ın devre arasında 'dan kiraladığı kariyerini 'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da 'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

'ın devre arasında 'dan kiraladığı kariyerini 'da sürdürmek olduğunu söyledi. 22 yaşındaki futbolcu sezon başında da 'un kendisiyle ilgilendiğini ancak transferinin gerçekleşmediğini belirtti.

Onyekuru "Monaco'ya gittiğimde üzülmüştüm. Yeniden istediğim yerdeyim. Uzun yıllar Galatasaray formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı. Genç futbolcu bu sezon da şampiyon olmak istediklerini belirtip sarı-kırmızılı taraftarlara seslendi. Onyekuru "Şu anda koronavirüs sebebiyle futbol yok. Umarım herkes sağlıklı şekilde normal hayatına döner.

  1. 21.3.2020
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