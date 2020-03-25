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25 Mart 2020, Çarşamba
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futbolcularından 'e: Birçok savaş kazandın

Galatasaray futbolcularından Fatih Terim'e: Birçok savaş kazandın

'in koronavirüse yakalanmasının üzüntüsünü yaşayan Galatasaraylı oyuncular da sosyal medyadan duygularını dile getirdi.

Galatsaraylı oyunculardan duygusal mesajlar geldi.

İşte onlardan bazıları:

MUSLERA: Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Fatih Hocam hepimiz seni çok seviyoruz.

FEGHOULİ: Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam.

LEMINA: İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin.

FALCAO: Tüm dualarım seninle Fatih hocam, iyileşmeni gönülden diliyorum.

ONYEKURU: Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum.

ADEM BÜYÜK: Hocam, siz bir ulusa asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim.

  1. 25.3.2020
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