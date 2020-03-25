Galatasaray futbolcularından Fatih Terim'e: Birçok savaş kazandın

Galatsaraylı oyunculardan duygusal mesajlar geldi.



İşte onlardan bazıları:



MUSLERA: Birçok savaş kazandın. Her zaman kazandığını, bir kez daha herkese göster. Fatih Hocam hepimiz seni çok seviyoruz.



FEGHOULİ: Bu zorluğun da üstesinden geleceksin hocam.



LEMINA: İnşallah en kısa sürede iyileşeceksin.



FALCAO: Tüm dualarım seninle Fatih hocam, iyileşmeni gönülden diliyorum.



ONYEKURU: Sen gerçek bir savaşçısın, en kısa sürede aramıza döneceğine inanıyorum.



ADEM BÜYÜK: Hocam, siz bir ulusa asla pes etmemeyi öğrettiniz. Bu zorluğu da aşarak yeniden birlikte olacağımıza eminim.