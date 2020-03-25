Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı

En büyük destek de yine taraftarlardan geldi: Bunu da aşacaksın. Birlikte zaferlere koşacağız.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Galatasaray'a da sıçradı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim de hastalığa yakalandığını açıkladı. Başarılı hoca, Ulus'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Terim'in öksürük şikayeti dışında herhangi bir sorun veya ciddi bir semptom göstermediği bildirildi. Perşembe günü tüm takıma test yapılmış, Terim'in testi negatif çıkmıştı. Ancak düşük değerler nedeniyle yapılan ikinci test sonrasında Terim'in KOVID-19 kaptığı ortaya çıktı.



DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK

Profesör Doktor Dilek Arman, "Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var" dedi. Ayrıca 66 yaşındaki çalıştırıcının kızı da babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Buse, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi. Şimdi gözler Terim'in tedavi sürecine çevrilirken herkes müjdeli bir haber beklemeye başladı.