Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı

corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı

Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı

İkinci testi pozitif çıkan tecrübeli çalıştırıcı, ’ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken haberin duyulmasının ardından sayısız geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

En büyük destek de yine taraftarlardan geldi: Bunu da aşacaksın. Birlikte zaferlere koşacağız.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını 'a da sıçradı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör de hastalığa yakalandığını açıkladı. Başarılı hoca, 'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Terim'in öksürük şikayeti dışında herhangi bir sorun veya ciddi bir semptom göstermediği bildirildi. Perşembe günü tüm takıma test yapılmış, Terim'in testi negatif çıkmıştı. Ancak düşük değerler nedeniyle yapılan ikinci test sonrasında Terim'in KOVID-19 kaptığı ortaya çıktı.

DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK
Profesör Doktor Dilek Arman, "Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var" dedi. Ayrıca 66 yaşındaki çalıştırıcının kızı da babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Buse, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi. Şimdi gözler Terim'in tedavi sürecine çevrilirken herkes müjdeli bir haber beklemeye başladı.

  1. 25.3.2020
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