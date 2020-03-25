Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı
İkinci testi pozitif çıkan tecrübeli çalıştırıcı, Ulus’ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu açıklanırken haberin duyulmasının ardından sayısız geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.
En büyük destek de yine taraftarlardan geldi: Bunu da aşacaksın. Birlikte zaferlere koşacağız.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Galatasaray'a da sıçradı. İkinci başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim de hastalığa yakalandığını açıkladı. Başarılı hoca, Ulus'ta özel bir hastanede tedavi altına alındı. Terim'in öksürük şikayeti dışında herhangi bir sorun veya ciddi bir semptom göstermediği bildirildi. Perşembe günü tüm takıma test yapılmış, Terim'in testi negatif çıkmıştı. Ancak düşük değerler nedeniyle yapılan ikinci test sonrasında Terim'in KOVID-19 kaptığı ortaya çıktı.
DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAK
Profesör Doktor Dilek Arman, "Ciddi bir klinik tablo olmadığını biliyorum. Hafif öksürüğü var" dedi. Ayrıca 66 yaşındaki çalıştırıcının kızı da babasının sağlık durumuyla ilgili paylaşım yaptı. Buse, "Babam şu anda iyi, hastanede tedavi altında. Kronik bir rahatsızlığının olmaması ve sigara içmemesi bu süreçte bir avantaj. Bunun dışında bekleyeceğiz. Umuyorum her şey iyi olacak ve oradan çok güçlü bir şekilde çıkacak" dedi. Şimdi gözler Terim'in tedavi sürecine çevrilirken herkes müjdeli bir haber beklemeye başladı.
- 25.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fatih Terim corona virüsüne yakalandı; her yerden destek yağdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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