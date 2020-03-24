Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak...
Arda Turan, corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum'' dedi.
Devre arasında Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, TRT SPOR'a konuştu. Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan Fatih Terim hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum." dedi.
Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir" cevabını verdi. "#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak" açıklamasını yaptı.
Fatih Terim ile görüştüğünü de belirten Arda, Terim'in motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.
''OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''
Bugün koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.
- 25.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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