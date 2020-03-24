Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak...

: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak...

Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak...

, corona virüsü testi pozitif çıkan teknik direktörü 'le ilgili açıklamalarda bulundu. Öte yandan tecrübeli futbolcu, bu ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum'' dedi.

Devre arasında ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan , SPOR'a konuştu. Arda, koronavirüs testi pozitif çıkan hakkında, "Fatih Terim'in yeri her zaman çok ayrıdır. Hemen döneceğine inanıyorum." dedi.

Geleceği ve duran spor ortamı ile ilgili gelen soruya Arda, "Sahada olmak önemli ama her şeyden önce sağlık gelir" cevabını verdi. "#EvdeKal" çağrısını yineleyen tecrübeli futbolcu, "En önemli şey hep beraber evde kalıp kurallara uymak" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim ile görüştüğünü de belirten Arda, Terim'in motivasyonunun yüksek olduğunu söyledi.

''OYNAYABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM''
Bugün koronavirüs testi için hastaneye giden Medipol Başakşehir Başkanı 'a geçmiş olsun dileklerini ileten milli oyuncu, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

  1. 25.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arda Turan: Ülkenin en iyi futbolcularından biri olarak... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN