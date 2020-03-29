Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan Galatasaray itirafı - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Alex de Souza'dan flaş G.Saray itirafı!

'nin eski yıldızı de 'dan itirafı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan Galatasaray itirafı

'nin eski yıldızı de , Fenerbahçe'nin eski olan vatandaşı Zico'nun kanalına konuk oldu. Fenerbahçe ile arasında oynanan derbilerle ilgili açıklamalarda bulunan Alex, "Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm" ifadelerini kullandı.

Corona virüsü salgını sebebiyle tüm spor faaliyetleri dururken kulüpler ve sporcular boş durmuyor. Brezilyalı efsane Zico da, 'Canal Zico 10' adlı kanalında sevenleri ile buluşmaya devam ediyor. Birçok futbolcuyu, ve spor insanını kanalında ağırlayan Zico'nun son konuğu 'nin yakından tanıdığı ve formasıyla taraftarın gönlünde taht kuran de oldu.

Zico, Alex'e kısa sorular sorarken, çarpıcı yanıtlar aldı. "Hangi stat daha iyi? Estadio Couto Pereira mı, Palestra Italia mı, Mineirao mu?" sorusuna Alex, "Hiçbiri. Şükrü Saracoğlu." yanıtını verdi.

"Bana göre dünyanın en büyük çekişmesi Fenerbahçe- " diyen Zico'ya Alex'in cevabı ise şu şekilde oldu:

"Bilmeyene Fenerbahçe-Galatasaray'ı anlatabilmek çok zor. Gördüklerim arasında tartışmasız 1 numara. Fenerbahçe-Galatasaray gerçekten inanılmaz. Ben bir maçın 15 gün boyunca oynandığını ilk defa gördüm. O maçtan 1 hafta önce iki takım da başka takımlarla oynuyor ama kimse o maçları konuşmuyor, düşünmüyor. Ve Zico, oyuncularına bu maçtan önce başka bir maç olduğunu anlatmak zorunda."

"AÇIK ÇAKI BİLE ATILMIŞTI"

Tansiyonu yüksek birçok derbi oynadığını belirten Alex, "Palmeiras-Corinthians derbisi dahil çok büyük maçlar oynadım. Hiçbir Corinthians taraftarı bana bir şey atmadı. Galatasaray'a karşı oynadığımızda, bize atılan en ufak şey koltuklardı. Açık çakı bile atılmıştı. Takımları sahasında 10 maç seyircisiz oynayacak olsa bile umurlarında değildi." ifadelerini kullandı.

  1. 29.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Alex de Souza'dan Galatasaray itirafı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN