Diego Godin'den corona virüsü eleştirisi!

İtalya Ligi Serie A takımlarından Inter forması giyen Diego Godin, corona virüsü salgınında İtalya'da yaşananları anlattı.

Diego Godin'in açıklamaları:

"ÇOK ZOR BİR DÖNEM YAŞIYORUZ"

Son ana kadar sahaya çıkmak zorunda kaldık. Devam edip edemeyeceğimizi görmek için ipi sonuna kadar çektiler. Artık savunulamayacak noktaya kadar oynadık ve bugün, çok zor bir dönem yaşıyoruz.

"SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ"

Sağlık sistemi çöktü İtalya'da, çok fazla ciddi anlamda hasta insana yetecek yoğun bakım yatakları yok. Başka hastalığı olan insanlar da tedavi alamıyor. Çok fazla profesyonel doktor da yok, çok zor bir durumdayız.

"HEPİMİZİ KARANTİNAYA ALDILAR"

Takımlar normal düzeyde idman yapmaya devam etti ama maçlar seyircisiz oynandı. 8 Mart günü Juventus'a karşı son maçımızı oynadık. 5 gün sonra da onlar corona virüsü testi pozitif çıkan ilk oyuncularını duyurdu, Daniele Rugani. O noktada Juventus'ta ve bizim takımda oyuncular karantinaya girdi. Lig durdu, ancak ilk olarak biz seyircisiz oynamaya devam ettik. Maçlarda başka virüslü oyuncular da vardı, hepimizi karantinaya aldılar.

"HÜKÜMET CİDDİ YAPTIRIMLARA GİTMEDİ"

Hükümet ilk olarak duruma çok önlem vermedi. Çin'in problemi olduğu düşünüldü, başka ülkelere gelmeyecek sanıldı. Küçük küçük önlemler alındı. Ne olabileceği konusunda uyarılar vardı ancak yaşanacaklarla ilgili hükümet ciddi yaptırımlara gitmedi.