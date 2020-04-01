Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama...

Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama...

Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama...

'un Portekizli yıldızı , ülkesinde kendisi ve ailesini karantinada tutarken, sosyal medya hesabından da takipçilerine 'Evde kal' çağrısı yapıyordu. Yıldız futbolcunun son görüntüsü ise şaşknlığa sebep oldu.

Annesinin iyileştiği haberini duyurduktan sonra takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen 'un Portekizli yıldızı , kendi söylediğini yapmadı.

Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.


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  1. 01.04.2020
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