Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama...
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, ülkesinde kendisi ve ailesini karantinada tutarken, sosyal medya hesabından da takipçilerine 'Evde kal' çağrısı yapıyordu. Yıldız futbolcunun son görüntüsü ise şaşknlığa sebep oldu.
Annesinin iyileştiği haberini duyurduktan sonra takipçilerine "Evde kalın, hayatı kurtarın" diye seslenen Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, kendi söylediğini yapmadı.
Karantina süresi boyunca ülkesi Portekiz'deki Madeira adasında bulunan Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez, bebekleri ile dışarıda yürüyüş yaparken görüntülendi.
Yıldız futbolcunun bu tavrı eleştirildi. "Ronaldo'nun söyledikleri ile yaptıkları maalesef uyuşmuyor" yorumları beraberinde geldi.
- 01.04.2020
- Türk sinema filmi izleyen eşine Diagne'den olay sözler! "Aptal mısın?"
- Yusuf Şimşek: Ben olsam play-off'u kabul etmem
- Fenerbahçe'den 'Evde kal' videosu! "Yakında kavuşmak üzere"
- Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Erol Bulut Canlı yayında açıkladı
- Göksel Gümüşdağ'ın son durumu nasıl? Okan Buruk açıkladı
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ronaldo şaşırttı! Takipçilerine 'Evde kalın' demişti ama... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.