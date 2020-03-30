Cristiano Ronaldo'dan yeni "Evde Kal" paylaşımı
İtalya Serie A ekibi Juventus'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristaino Ronaldo corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında sosyal medya hesabından "Evde Kal" çağrısında bulundu.
Cristiano Ronaldo, "Evde Kal" çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de bulunan yıldız isim, sosyal medya hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım" ifadesini kullandı.
Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin" mesajını verdi.
- 30.03.2020
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