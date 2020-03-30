Cristiano Ronaldo'dan yeni "Evde Kal" paylaşımı - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A Ronaldo'dan yeni "Evde Kal" paylaşımı

'dan yeni "" paylaşımı

Cristiano Ronaldo'dan yeni "Evde Kal" paylaşımı

İtalya Serie A ekibi 'un dünyaca ünlü futbolcusu Cristaino Ronaldo corona virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında hesabından "" çağrısında bulundu.

, "" çağrılarına bir yenisini daha ekledi. Ailesiyle birlikte ülkesi Portekiz'de bulunan yıldız isim, hesabından gönderdiği mesajda, "Bu zor zamanlarda, sağlığımız, ailemiz ve sevdiklerimiz için minnettar olalım" ifadesini kullandı.

Paylaşımında çocuklarıyla çekildiği fotoğrafa yer veren Ronaldo, "Evde kalın ve bizim hayatlarımız için mücadele eden sağlık çalışanlarına yardım edin" mesajını verdi.

  1. 30.03.2020
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