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30 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler İtalya Serie A CR7’den mesaj: Evde kalın hayat kurtarın

’den mesaj: Evde kalın hayat kurtarın

CR7’den mesaj: Evde kalın hayat kurtarın

'un dünyaca ünlü yıldızı , uzun süredir ailesiyle birlikte Portekiz'deki 'ndaki evine taşınmıştı. Kendisini ve ailesini karantinaya alan , dün 'evde kal' çağrısında bulundu.

'un dünyaca ünlü yıldızı , uzun süredir ailesiyle birlikte Portekiz'deki 'ndaki evine taşınmıştı. Kendisini ve ailesini karantinaya alan , dün 'evde kal' çağrısında bulundu. Annesi ve kardeşleriyle olan fotoğrafı paylaşan , "Annem sağlıklı bir şekilde evde olduğu için minnettarım. Ailenize ve sevdiklerinize iyi bakın. Evde kalın, hayat kurtarın" ifadelerini kullandı.
  1. 30.3.2020
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