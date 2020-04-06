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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Yıldızlardan iyi haber var

Yıldızlardan iyi haber var

Virüs salgınında en çok kayıp yaşayan ülkelerden birisi olan 'dan iyi haberler de geliyor.

Serie A ekiplerinden 'da corona virüsüne yakalanan futbolcular Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in son yapılan testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuru da 3 futbolcunun hastalığı atlattığı ifade edildi.

  1. 6.4.2020
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