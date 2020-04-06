Yıldızlardan iyi haber var

Serie A ekiplerinden Fiorentina'da corona virüsüne yakalanan futbolcular Patrick Cutrone, German Pezzella ve Dusan Vlahovic'in son yapılan testlerinin negatif çıktığı açıklandı. Kulüpten yapılan duyuru da 3 futbolcunun hastalığı atlattığı ifade edildi.