Juventuslu futbolcular maaşlarında kesintiye gitme kararı aldı

İtalyan ekibi Juventus yaptığı açıklamayla oyuncuların ve Maurizio Sarri'nin maaş kesintisini kabul ettiğini açıkladı.

Yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan İtalya Serie A'da kulüpler finansal açıdan kendilerini rahatlatacak yöntemler arıyor.

Bu yöntemlerin başında ise belli bir süreliğine maaşlarda kesinti yapılması geliyor. İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus yaptığı açıklamayla A Takım oyuncularının ve teknik direktör Maurizio Sarri'nin bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sportif faaliyetleri etkileyen küresel sağlık şartları nedeniyle, oyuncular ve teknik direktörümüzle 2019-20 sezonundaki maaşlarda yapılacak kesintilerle ilgili anlaşma sağladık. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında eşit olarak kesintiler yapılacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncularımız ve teknik direktörümüzle bireysel olarak anlaşma imzalanacak. Bu durum kulübümüze 90 milyon euroluk bir yükten kurtarmış olacak. 2019-20 sezonunda maçların yeniden oynanmasına karar verilmesi halinde oyuncularım ve teknik direktörümüzle yeniden görüşmeler yapılacak. Juventus olarak bu zor zamanlardaki gösterdikleri anlayış sebebiyle bütün ekibimize teşekkür ediyoruz"