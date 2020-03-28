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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Juventuslu futbolculardan büyük fedakarlık!

Juventuslu futbolcular maaşlarında kesintiye gitme kararı aldı

Juventuslu futbolcular maaşlarında kesintiye gitme kararı aldı

'un corona virüsü salgınının olumsuz ekonomik etkisini azaltmak için futbolcular ve teknik ekipten talep ettiği maaş kesintisi kabul gördü. ekibi; , , ve maaşlarında yapılacak kesinti sonrası 90 milyon Euro tasarruf edecek.

ekibi yaptığı açıklamayla oyuncuların ve 'nin maaş kesintisini kabul ettiğini açıkladı.

Yeni tip corona virüsü (COVID-19) salgını nedeniyle askıya alınan ligler arasında bulunan Serie A'da kulüpler finansal açıdan kendilerini rahatlatacak yöntemler arıyor.

Bu yöntemlerin başında ise belli bir süreliğine maaşlarda kesinti yapılması geliyor. İtalya'nın önde gelen kulüplerinden Juventus yaptığı açıklamayla A Takım oyuncularının ve Maurizio 'nin bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sportif faaliyetleri etkileyen küresel sağlık şartları nedeniyle, oyuncular ve teknik direktörümüzle sezonundaki maaşlarda yapılacak kesintilerle ilgili anlaşma sağladık. , , ve aylarında eşit olarak kesintiler yapılacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncularımız ve teknik direktörümüzle bireysel olarak anlaşma imzalanacak. Bu durum kulübümüze 90 milyon euroluk bir yükten kurtarmış olacak. 2019-20 sezonunda maçların yeniden oynanmasına karar verilmesi halinde oyuncularım ve teknik direktörümüzle yeniden görüşmeler yapılacak. Juventus olarak bu zor zamanlardaki gösterdikleri anlayış sebebiyle bütün ekibimize teşekkür ediyoruz"

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 22:34
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