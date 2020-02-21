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21 Şubat 2020, Cuma
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Haberler İtalya Serie A Napoli fişi 6 dakikada çekti

1-2 | MAÇ SONUCU

Brescia 1-2 Napoli | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A 25. hafta mücadelesinde deplasmanda 'nın konuğu oldu. Karşılaşmada Napoli geriye düşse de maçı bırakmadı ve Brescia'yı mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.

Serie A 25. hafta maçında , Stadio Mario Rigamonti'de 'yi ağırladı.

TSİ 22.45'te başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 26. dakikasında Chancellor'un golüyle ev sahibi Brescia 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, Napoli ikinci yarıya hızlı başladı ve 49'da Insigne'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

54. dakikada Fabian Ruiz'le öne geçen Napoli maçın geri kalan bölümlerinde farkı açamasa da beraberlik golüne de izin vermedi ve mücadelede 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından, Napoli 36 puana ulaşarak ligin 6. sırasına yerleşti, 19. sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
  2. Güncelleme: 22.02.2020 01:12
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