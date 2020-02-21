İtalya Serie A 25. hafta mücadelesinde Napoli deplasmanda Brescia'nın konuğu oldu. Karşılaşmada Napoli geriye düşse de maçı bırakmadı ve Brescia'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı cebine koydu.
Serie A 25. hafta maçında Brescia, Stadio Mario Rigamonti'de Napoli'yi ağırladı.
TSİ 22.45'te başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 26. dakikasında Chancellor'un golüyle ev sahibi Brescia 1-0 öne geçti.
Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, Napoli ikinci yarıya hızlı başladı ve 49'da Insigne'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.
54. dakikada Fabian Ruiz'le 2-1 öne geçen Napoli maçın geri kalan bölümlerinde farkı açamasa da beraberlik golüne de izin vermedi ve mücadelede 3 puanı alan taraf oldu.
Bu sonucun ardından, Napoli 36 puana ulaşarak ligin 6. sırasına yerleşti, 19. sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.
- 22.02.2020
- Güncelleme: 22.02.2020 01:12
- Erman Toroğlu: Galatasaray yenerse Fenerbahçe biter
- 4 büyük kulübün başkanı İstanbul Valiliği’nde bir araya geldi
- Trabzonspor kafilesi İstanbul'a geldi
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Brescia 1-2 Napoli | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.