Brescia 1-2 Napoli | MAÇ SONUCU

Serie A 25. hafta maçında Brescia, Stadio Mario Rigamonti'de Napoli'yi ağırladı.

TSİ 22.45'te başlayan ve beIN SPORTS 4 ekranlarından naklen yayınlanan karşılaşmanın 26. dakikasında Chancellor'un golüyle ev sahibi Brescia 1-0 öne geçti.

Maçın ilk yarısı bu skorla sona ererken, Napoli ikinci yarıya hızlı başladı ve 49'da Insigne'nin penaltı golüyle skoru eşitledi.

54. dakikada Fabian Ruiz'le 2-1 öne geçen Napoli maçın geri kalan bölümlerinde farkı açamasa da beraberlik golüne de izin vermedi ve mücadelede 3 puanı alan taraf oldu.

Bu sonucun ardından, Napoli 36 puana ulaşarak ligin 6. sırasına yerleşti, 19. sıradaki Brescia ise 16 puanda kaldı.



