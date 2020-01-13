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13 Ocak 2020, Pazartesi
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Inter'den ’a geçmiş olsun mesajı

Inter'den Merih Demiral’a geçmiş olsun mesajı

Italya Seria A ekiplerinden Inter, 19. haftada oynanan Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan ’a sosyal medyadan destek oldu.

Italya Serie A'nın 19. haftasında Roma ile oynanan mücadelenin 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan 'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.

Demiral'ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra 'ta beraber forma giydiği da hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Çabuk iyileş kardeşim" notunu yazdı.

Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, "Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası ve başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.
Merih Demiral, twitter'da da gündeminin ilk sırasında yer aldı.

  1. 13.01.2020
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