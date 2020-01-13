Inter'den Merih Demiral’a geçmiş olsun mesajı
Italya Seria A ekiplerinden Inter, 19. haftada oynanan Roma mücadelesinde sakatlanan ve ön çapraz bağı koptuğu açıklanan Merih Demiral’a sosyal medyadan destek oldu.
Italya Serie A'nın 19. haftasında Roma ile oynanan mücadelenin 3. dakikada takımını öne geçiren ancak 16. dakikada sakatlanarak oyundan çıkan Merih Demiral'ın çekilen MR sonrasında sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu belirtilirken, başarılı futbolcuya sosyal medyadan destek mesajları yağdı.
Demiral'ın milli takımdan arkadaşlarının yanı sıra Juventus'ta beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayarak, "Çabuk iyileş kardeşim" notunu yazdı.
Öte yandan Milli yıldız için İtalya Serie A ekiplerinden Inter de bir mesaj yayımladı. Inter mesajında, "Gelecekteki zorluklar için seni bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.
Demiral'ın şanssız sakatlığı sonrası Fenerbahçe ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüp ve spor camiasından isimler geçmiş olsun mesajı yazdı.
Merih Demiral, twitter'da da Türkiye gündeminin ilk sırasında yer aldı.
Speedy recovery @Merihdemiral, come back stronger and we'll look forward to facing you once you're back! ?? https://t.co/jsDhvlTjQD— Inter (@Inter_en) January 13, 2020
- 13.01.2020
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Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
Cascan Sistemli,bilimsel ve özverili çalışmanın sonucu. Tebrik ediyor, başarılarının Tokyo olimpiyatlarında da devam edeceğine inanıyorum..
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Filenin Sultanları Tokyo 2020'de!
Toplam 2
Yorum
gururluyuz tebrikler filenin sultanları
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