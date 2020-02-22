Fiorentina 1-1 Milan | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 25. haftasında Fiorentina ile Milan 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Milan 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen 85'te Pulgar'ın penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu 90 dakika sahada kaldı.
İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Milan, 25. haftada konuk olduğu Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.
Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Milano ekibi 56. dakikada Ante Rebic'in golüyle öne geçti: 0-1.
62. dakikada Dalbert Henrique kırmızı kart görerek Fiorenitna'yı 10 kişi bıraktı.
Karşılaşmanın son bölümünde Milan kalesine yüklenen Mor Menekşeler 85. dakikada penaltı kazanırken, beyaz noktaya giden Pulgar hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.
Kalan dakikalarda Milan'ın baskısı sonuç vermeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Milan bu sonuçla puanını 36'ya çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmanırken, 13. sıradaki Fiorentina ise puanını 29 yaptı.
- 23.02.2020
- Güncelleme: 23.02.2020 02:16
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Yorum
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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