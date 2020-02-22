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22 Şubat 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Milan 10 kişilik Fiorentina'ya takıldı!

1-1 Milan | MAÇ SONUCU

Fiorentina 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

A'nın 25. haftasında ile Milan 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip Milan 1-0 öne geçtiği maçta rakibinin 10 kişi kalmasına rağmen 85'te Pulgar'ın penaltı golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu 90 dakika sahada kaldı.

A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Milan, 25. haftada konuk olduğu ile 1-1 berabere kaldı.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Milano ekibi 56. dakikada Ante Rebic'in golüyle öne geçti: 0-1.

62. dakikada Dalbert Henrique kırmızı kart görerek Fiorenitna'yı 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son bölümünde Milan kalesine yüklenen 85. dakikada penaltı kazanırken, beyaz noktaya giden Pulgar hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda Milan'ın baskısı sonuç vermeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milan bu sonuçla puanını 36'ya çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmanırken, 13. sıradaki Fiorentina ise puanını 29 yaptı.

  1. 23.02.2020
  2. Güncelleme: 23.02.2020 02:16
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