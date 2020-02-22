Fiorentina 1-1 Milan | MAÇ SONUCU

İtalya Serie A'da Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Milan, 25. haftada konuk olduğu Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı.

Dengeli başlayan mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken, Milano ekibi 56. dakikada Ante Rebic'in golüyle öne geçti: 0-1.

62. dakikada Dalbert Henrique kırmızı kart görerek Fiorenitna'yı 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın son bölümünde Milan kalesine yüklenen Mor Menekşeler 85. dakikada penaltı kazanırken, beyaz noktaya giden Pulgar hata yapmadı ve skoru 1-1'e getirdi.

Kalan dakikalarda Milan'ın baskısı sonuç vermeyince mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Milan bu sonuçla puanını 36'ya çıkarıp maç fazlasıyla 7. sıraya tırmanırken, 13. sıradaki Fiorentina ise puanını 29 yaptı.