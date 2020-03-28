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28 Mart 2020, Cumartesi
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'dan corona virüse karşı solunum cihazı bağışı

Cristiano Ronaldo'dan corona virüse karşı solunum cihazı bağışı

Corona virüsü salgını nedeniyle 'ya dönüş yapmayan ve ülkesi Portekiz'de bulunan 'nun, Madeira'da bir hastaneye 5 yapay solunum cihazı yardımı yapacağı ifade edildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İtalyan ekibi 'un Portekizli yıldızı , yardımsever kişiliği ile ön plana çıkmaya devam ediyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Portekiz'de de günden güne ölümlere neden olan corona virüsü salgını nedeniyle yıldız isim harekete geçti.

'da artan vakalar sonrası ülkesinde karantinada kalmayı tercih eden tecrübeli futbolcunun, doğduğu Madeira'da bir hastaneye 5 adet yapay solunum cihazı bağışlayacağı öğrenildi.

18 Mart'ta olağanüstü hal ilan edilen Portekiz'de şu ana kadar 4 bin 268 vaka görülürken, 76 kişi de hayatını kaybetti.

Bu arada spor camiasından önemli isimler de ülkelerinde başlattıkları yardım kampanyanları ile dikkat çekiyorlar. için de , Altay Bayındır, Umut Nayir ve gibi isimler başta olmak üzere birçok sporcu, yardım çağrısında bulunmuştu.

  1. 28.03.2020
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