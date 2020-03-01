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01 Mart 2020, Pazar
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Koronavirüsten dev maça engel!

Koronavirüsten dev maça engel!

Koronavirüs, organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. ’da virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak ve Juventus-Inter derbisinin de dahil olduğu 5 karşılaşma, Çarşamba gününe ertelendi.

Koronavirüs, organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. 'da virüs nedeniyle seyircisiz oynanacak ve Juventus-Inter derbisinin de dahil olduğu 5 karşılaşma, Çarşamba gününe ertelendi. Daha önce Atalanta-Valencia maçına giden gazetecide koronavirüs tespit edilmişti.
  1. 1.3.2020
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