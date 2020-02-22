İtalya Serie A'da Lazio ve Inter'le şampiyonluk için yarışan Juventus, 25. haftada konuk olduğu son sıradaki SPAL'ı Cristiano Ronaldo ve Aaron Ramsey'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 60'a yükselten lider siyah-beyazlılar maç fazlasıyla Lazio ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.
İtalya Serie A'nın 25. haftasında son sıradaki SPAL'a konuk olan lier Juventus, rakibini 2-1 mağlup etti.
Ligde geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, 39. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1.
İkinci yarıya da baskılı başlayan Juve 60. dakikada Aaron Ramsey'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Ev sahibi SPAL 69. dakikada Petagna'nın penaltı golüyle umutlansa da kalan dakikalarda rakibine başka gol şansı tanımayan Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Juve bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken, son sıradaki SPAL ise 15 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
SPAL 1-2 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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