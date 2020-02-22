SPAL 1-2 Juventus | MAÇ SONUCU - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
22 Şubat 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Juventus deplasmanda hata yapmadı

1-2 | MAÇ SONUCU

SPAL 1-2 Juventus | MAÇ SONUCU

A'da ve Inter'le  şampiyonluk için yarışan , 25. haftada konuk olduğu son sıradaki ve 'nin golleriyle 2-1 mağlup etti. Puanını 60'a yükselten lider siyah-beyazlılar maç fazlasıyla Lazio ile arasındaki puan farkını 4'e çıkardı.

A'nın 25. haftasında son sıradaki 'a konuk olan lier , rakibini 2-1 mağlup etti.

Ligde geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen , 39. dakikada attığı golle takımını öne geçirdi: 0-1.

İkinci yarıya da baskılı başlayan Juve 60. dakikada 'nin golüyle farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Ev sahibi SPAL 69. dakikada Petagna'nın penaltı golüyle umutlansa da kalan dakikalarda rakibine başka gol şansı tanımayan Juventus, mücadeleden 2-1 galip ayrılmayı başardı.

Juve bu sonuçla puanını 60'a yükseltirken, son sıradaki SPAL ise 15 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

SPAL 1-2 Juventus | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN