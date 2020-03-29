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29 Mart 2020, Pazar
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Juve, Pogba’da bir adım önde

Juve, Pogba’da bir adım önde

Torino ekibi, ’ya takas için Dybala veya Pjanic’i önererek Madrid’in önüne geçecek.

Paul Pogba, önümüzdeki döneminde de en çok konuşulan isimlerden olacak. 'in uzun süredir peşinde koştuğu Fransız yıldız için eski takımı da devreye girdi. 27 yaşındaki oyuncu için ise önemli yıldızlarını gözden çıkardı. Juventus, Pogba'nın takıma yeniden kazandırılması adına Paulo Dybala veya 'i 'a takasta önermeyi düşünüyor. Torino ekibinin bu teklifle Real Madrid'in bir adım önüne geçebileceği vurgulandı. 2012'de Manchester United'dan, Juventus'a bedelsiz olarak transfer olan Pogba, burada çıktığı 178 maçta 34 gol, 40 asistlik performans sergiledi. Ardından 105 milyon euro'ya 'ya giden yıldız, büyük beklentileri karşılayamadı. Sorunlar yaşayan Pogba'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.
  1. 29.3.2020
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