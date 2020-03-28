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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler İtalya Serie A Shevchenko'dan corona virüsü ve İtalya açıklaması!

'dan ve İtalya açıklaması!

Shevchenko'dan corona virüsü ve İtalya açıklaması!

'dan son dakika açıklaması... Futbolculuk kariyerinde İtalya Serie A devi Milan'da fırtınalar estiren ve şu anda Ukrayna A Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü üstlenen Sheva, corona virüsü ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Efsane isim yaptığı konuşmada, " İçinde bulunduğunuz durum Çernobil felaketine benziyor." dedi. İşte o sözler...

Efsane futbolcu ve Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy , koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Efsane Ukraynalı forvet SkySport Italia'ya verdiği röportajda İtalya'daki durumu, 1986 senesinde ülkesinde yaşanan Çernobil felaketine benzetti.

"ÇERNOBİL'E BENZİYOR"

İtalya'da yaşanan durumu takip ettiğini belirten Shevchenko; "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. İçinde bulunduğunuz durum Çernobil felaketine benziyor." dedi.

Şu anda Londra'da bulunan 43 yaşındaki Teknik Direktör; "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım." dedi.

"GERÇEK KAHRAMANLAR ONLAR"

Durum için tavsiyeler veren Shevchenko; "Tek çözüm hükümetin kuralına uymak ve evde kalmak. İşini yapmakta olan doktorlar ve hemşireler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek kahramanlarıdır. Yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmeliyiz." dedi.

SHEVA FELAKETİ YAŞAMIŞTI

1976 yılında Ukrayna'nın Dvirkivshchyna kentinde doğan efsane futbolcu, henüz 10 yaşındayken Çernobil felaketine tanıklık etmişti.

Sheva Çernobil felaketini şu sözlerle anlattı:

"Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Dışarıya çıkmamalıyız."

Milan forması ile efsaneler arasına giren futbolcu sözlerini; "İtalya'ya her zaman yakınım. İşlerin yoluna gireceği umuduyla yaşamaya devam etmeliyiz. Haydi İtalya, bundan beraber kurtulacağız." diyerek tamamladı.

  1. 28.03.2020
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