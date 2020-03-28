Shevchenko'dan corona virüsü ve İtalya açıklaması!

Efsane futbolcu ve Ukrayna Milli Takımı Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, koronavirüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu.

Efsane Ukraynalı forvet SkySport Italia'ya verdiği röportajda İtalya'daki durumu, 1986 senesinde ülkesinde yaşanan Çernobil felaketine benzetti.

"ÇERNOBİL'E BENZİYOR"

İtalya'da yaşanan durumu takip ettiğini belirten Shevchenko; "İçinde bulunduğumuz zamanın gerçek kahramanı sizlersiniz. İçinde bulunduğunuz durum Çernobil felaketine benziyor." dedi.

Şu anda Londra'da bulunan 43 yaşındaki Teknik Direktör; "Ben şehrin dış kısımlarında yaşıyorum ve iyi durumdayım. Yaklaşık 10 gündür evimde karantinadayım." dedi.

"GERÇEK KAHRAMANLAR ONLAR"

Durum için tavsiyeler veren Shevchenko; "Tek çözüm hükümetin kuralına uymak ve evde kalmak. İşini yapmakta olan doktorlar ve hemşireler, içinde bulunduğumuz durumun gerçek kahramanlarıdır. Yaptıkları her şey için onlara teşekkür etmeliyiz." dedi.

SHEVA FELAKETİ YAŞAMIŞTI

1976 yılında Ukrayna'nın Dvirkivshchyna kentinde doğan efsane futbolcu, henüz 10 yaşındayken Çernobil felaketine tanıklık etmişti.

Sheva Çernobil felaketini şu sözlerle anlattı:

"Buna benzer bir felaketi 10 yaşındayken yaşamıştım. Tekrar söylüyorum; tek yapmamız gereken aptalca davranışlardan kaçınmaktır. Hiçbirimiz virüse yakalanmadığımızdan emin olamayız. Dışarıya çıkmamalıyız."

Milan forması ile efsaneler arasına giren futbolcu sözlerini; "İtalya'ya her zaman yakınım. İşlerin yoluna gireceği umuduyla yaşamaya devam etmeliyiz. Haydi İtalya, bundan beraber kurtulacağız." diyerek tamamladı.