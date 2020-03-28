Westham'lı 8 oyuncuda corona virüsü şüphesi!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United'da sekiz oyuncuda koronavirüs belirtisi ortaya çıktı.

OYUNCU KARANTİNADA

Fransız ulusal günlük spor gazetesi L'Equip'in haberine göre; Sekiz, West Ham oyuncusunda koronavirüs belirtileri ortaya çıktığı ve karantinaya alındıkları belirtildi. İngiliz ekibinin başkan yardımcısı Karren Brady, oyuncuların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

"SAĞLIK DURUMLARI İYİ"

Açıklamalarına devam eden Brady, "Hafif semptomlar gösteriyorlar ve sağlık durumları iyi. Kendilerini evde izole ediyorlar ve aileleriyle beraberler." ifadelerini kullandı.

Öte yandan başkan yardımcısı Brady koronavirüs belirtisi gösteren oyuncuların ismini açıklamadı.

West Ham teknik direktörü David Moyes ise, tamamen iyileşen meslektaşı Mikel Arteta ile temasa geçtikten sonra kendini izole etmişti.