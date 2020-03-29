Rio Ferdinand: Liverpool şampiyon ilan edilmemeli - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig İngiliz efsaneden flaş Liverpool yorumu! "Şampiyon..."

: şampiyon ilan edilmemeli

Rio Ferdinand: Liverpool şampiyon ilan edilmemeli

ve 'ın efsane savunma oyuncusu , 'in geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki eski futbolcu, " şampiyon ilan edilmemeli, sezonu sıfırlayın ve uygun zamanda yeniden başlatın" ifadesini kullandı.

Corona virüsü nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenen Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, bu konu hakkında 'dan flaş bir açıklama geldi. İngiltere ve 'ın efsane ismi, ligin iptal edilmesini ve şu anda en yakın rakibinin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 'un şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

"İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUM"
Spor'un haberine göre; böyle zamanlarda sporun ikinci planda kaldığını belirten Rio Ferdinand, "Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun diyenler çıkacaktır. İnanın eğer benim takımım da lider olsa, yine aynı şeyleri söylerdim. Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum" diye konuştu.

"BU KARARDAN MEMNUN OLMAYANLAR ÇIKACAKTIR"
Bu sıkıntılı süreçte şampiyonluğun veya küme düşmenin hiçbir öneminin olmadığını belirten efsane stoper "Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve uygun zamanda tekrar başlatın. Sonuçta ne karar alınırsa alınsın memnun olmayanlar çıkacaktır. Bu şartlarda herkesi memnun edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

  1. 29.03.2020
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