Rio Ferdinand: Liverpool şampiyon ilan edilmemeli

Corona virüsü nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenen İngiltere Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, bu konu hakkında Rio Ferdinand'dan flaş bir açıklama geldi. İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın efsane ismi, ligin iptal edilmesini ve şu anda en yakın rakibinin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.

"İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUM"

TRT Spor'un haberine göre; böyle zamanlarda sporun ikinci planda kaldığını belirten Rio Ferdinand, "Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun diyenler çıkacaktır. İnanın eğer benim takımım da lider olsa, yine aynı şeyleri söylerdim. Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum" diye konuştu.

"BU KARARDAN MEMNUN OLMAYANLAR ÇIKACAKTIR"

Bu sıkıntılı süreçte şampiyonluğun veya küme düşmenin hiçbir öneminin olmadığını belirten efsane stoper "Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve uygun zamanda tekrar başlatın. Sonuçta ne karar alınırsa alınsın memnun olmayanlar çıkacaktır. Bu şartlarda herkesi memnun edemezsiniz." ifadelerini kullandı.