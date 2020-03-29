Rio Ferdinand: Liverpool şampiyon ilan edilmemeli
İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın efsane savunma oyuncusu Rio Ferdinand, Premier Lig'in geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. 41 yaşındaki eski futbolcu, "Liverpool şampiyon ilan edilmemeli, sezonu sıfırlayın ve uygun zamanda yeniden başlatın" ifadesini kullandı.
Corona virüsü nedeniyle 30 Nisan'a kadar ertelenen İngiltere Premier Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, bu konu hakkında Rio Ferdinand'dan flaş bir açıklama geldi. İngiltere Milli Takımı ve Manchester United'ın efsane ismi, ligin iptal edilmesini ve şu anda en yakın rakibinin 25 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Liverpool'un şampiyon ilan edilmemesi gerektiğini söyledi.
"İNSAN SAĞLIĞINI ÖNEMSİYORUM"
TRT Spor'un haberine göre; böyle zamanlarda sporun ikinci planda kaldığını belirten Rio Ferdinand, "Liverpool'un şampiyon olmasını istemiyorsun diyenler çıkacaktır. İnanın eğer benim takımım da lider olsa, yine aynı şeyleri söylerdim. Kendi menfaatimden önce insanların sağlığını önemsiyorum" diye konuştu.
"BU KARARDAN MEMNUN OLMAYANLAR ÇIKACAKTIR"
Bu sıkıntılı süreçte şampiyonluğun veya küme düşmenin hiçbir öneminin olmadığını belirten efsane stoper "Herkesin iyiliğini düşünüyorum. Bu, siyah ve beyaz kadar net bir durum. Sezonu iptal edin ve uygun zamanda tekrar başlatın. Sonuçta ne karar alınırsa alınsın memnun olmayanlar çıkacaktır. Bu şartlarda herkesi memnun edemezsiniz." ifadelerini kullandı.
- 29.03.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Rio Ferdinand: Liverpool şampiyon ilan edilmemeli haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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