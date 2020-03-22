İngiliz yıldız Wayne Rooney: Liverpool şampiyon yapılmalı

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County forması giyen Manchester United efsanesi Wayne Rooney, İngiltere Premier Lig'de sezonun geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'dan sonra oynadığı Everton taraftarlarından ligin iptal olması gerektiğine dair mesajlar aldığını söyleyen Rooney, Liverpool'un şampiyon yapılması gerektiğini ekledi.

"BENCE DE İPTAL EDİLMELİ AMA..."

Kendisinin de sezonun iptaline olumlu baktığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Everton taraftarlarından bana mesajlar geliyor, bu sezonun iptal olmasını istiyorlar. Bir Everton ve Manchester United taraftarı olarak benim de biraz böyle bir düşüncem var ancak Liverpool şampiyon yapılmalı." dedi.

"LIVERPOOL BU SEZON FANTASTİK"

Liverpool'un bu sezon fantastik bir durumda olduğunun altını çizen İngiliz golcü, "Şaka yapmıyorum, Liverpool bu sezon fantastik bir performans sergiledi. Bu başarı için çok çalıştılar, bu yüzden şampiyon olmayı hak ediyorlar. Bir lig şampiyonluğu için 30 yıl bekledikten sonra sezonun iptal edildiğini hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Liverpool, koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesinden önce Premier Lig'de 29. hafta itibariyle 82 puanla en yakın rakibi Manchester City'nin 25 puan önünde lider olarak bulunuyordu.