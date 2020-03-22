İngiliz yıldız Wayne Rooney: Liverpool şampiyon yapılmalı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Rooney: Liverpool şampiyon yapılmalı

İngiliz yıldız : şampiyon yapılmalı

İngiliz yıldız Wayne Rooney: Liverpool şampiyon yapılmalı

ekiplerinden 'nin 34 yaşındakş yıldız futbolcusu , İngiltere ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Everton taraftarlarından bana mesajlar geliyor, bu sezonun iptal olmasını istiyorlar. Bir Everton ve taraftarı olarak benim de biraz böyle bir düşüncem var ancak şampiyon yapılmalı." dedi.

ekiplerinden forması giyen efsanesi , İngiltere 'de sezonun geri kalanıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Manchester United'dan sonra oynadığı Everton taraftarlarından ligin iptal olması gerektiğine dair mesajlar aldığını söyleyen Rooney, 'un şampiyon yapılması gerektiğini ekledi.

"BENCE DE İPTAL EDİLMELİ AMA..."

Kendisinin de sezonun iptaline olumlu baktığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu, "Everton taraftarlarından bana mesajlar geliyor, bu sezonun iptal olmasını istiyorlar. Bir Everton ve Manchester United taraftarı olarak benim de biraz böyle bir düşüncem var ancak Liverpool şampiyon yapılmalı." dedi.

"LIVERPOOL BU SEZON FANTASTİK"

Liverpool'un bu sezon fantastik bir durumda olduğunun altını çizen İngiliz golcü, "Şaka yapmıyorum, Liverpool bu sezon fantastik bir performans sergiledi. Bu başarı için çok çalıştılar, bu yüzden şampiyon olmayı hak ediyorlar. Bir lig şampiyonluğu için 30 yıl bekledikten sonra sezonun iptal edildiğini hayal edebiliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Liverpool, koronavirüs sebebiyle liglere ara verilmesinden önce Premier Lig'de 29. hafta itibariyle 82 puanla en yakın rakibi 'nin 25 puan önünde lider olarak bulunuyordu.

  1. 22.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İngiliz yıldız Wayne Rooney: Liverpool şampiyon yapılmalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN