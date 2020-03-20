İngiltere’de erteleme tarihi uzadı

İngiltere Futbol Federasyonu, koronavirüs kapsamında daha önce 4 Nisan'a kadar durdurduğu tüm futbol organizasyonlarının tarihini, en az 30 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon, sporcuların sağlığının kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.