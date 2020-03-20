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20 Mart 2020, Cuma
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İngiltere’de erteleme tarihi uzadı

İngiltere’de erteleme tarihi uzadı

İngiltere Federasyonu, koronavirüs kapsamında daha önce 4 'a kadar durdurduğu tüm futbol organizasyonlarının tarihini, en az 'a kadar uzatıldığını açıkladı.

İngiltere Federasyonu, koronavirüs kapsamında daha önce 4 'a kadar durdurduğu tüm futbol organizasyonlarının tarihini, en az 'a kadar uzatıldığını açıkladı. Federasyon, sporcuların sağlığının kendileri için öncelik olduğunu vurguladı.

  1. 20.3.2020
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