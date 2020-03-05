İngiltere Premier Lig'de koronavirüs alarmı! Maçlar seyircisiz...
Çin'de ortaya çıkıp ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını, hayatın her alanını olduğu gibi spor müsabakalarını da etkilemeye devam ediyor. Virüsün en çok etkilediği ülkelerden olan İran ve İtalya spor faaliyetlerinde birtakım aksaklıklar yaşanırken, İngiltere Premier Lig'den de konuya ilişkin önemli bir hamle gelebilir. İşte detaylar...
İlk kez Çin'de görülen ve ardından tüm dünyada ölümlere sebep olan koronavirüsü salgını, spor camiasını da etkilemeye devam ediyor. Avrupa'da virüsün en çok etki bıraktığı ülke olan İtalya, tüm maçların 1 ay boyunca seyircisiz oynanacağını açıklamıştı.
İtalya Futbol Federasyonu'ndan yapılan bilgilendirmeye göre Serie A'da 3 Nisan 2020 tarihine kadarki müsabakaların seyircisiz olarak oynanacağı aktarılmıştı. Koronavirüsün etkilediği ülkelerden olan İran ise ülke genelinde tüm spor faaliyetlerinin durdurulduğunu açıkladı.
Tüm bunlar yaşanırken, İngiltere Premier Lig yönetimi de önlemlerini virüs yayılmadan önlemini almak istiyor. Dünyanın en popüler liginin yöneticileri, maçların seyircisiz oynanabileceği konusunda kulüplere uyarı yaptı. Yönetim ayrıca, virüse karşı alınacak önlemler kapsamında neler yapılabileceğiyle ilgili kulüplere bilgi verdi.
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İngiltere Premier Lig'de koronavirüs alarmı! Maçlar seyircisiz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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