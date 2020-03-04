Koronavirüs İtalya'da kupa maçlarını etkisi altına aldı! - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler İtalya Serie A Napoli-Inter maçına koronavirüs engeli!

Koronavirüs 'da kupa maçlarını etkisi altına aldı!

Koronavirüs İtalya'da kupa maçlarını etkisi altına aldı!

'da futbolu korona virüsü vurdu. Geçtiğimiz hafta sonu birçok lig maçının maçın tatil edildiği İtalya'da kupa maçları da virüs nedeniyle erteleniyor. yarı finalinde yarın oynanması planlanan - Inter karşılaşması, korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

yarı finalinde yarın oynanması planlanan - Inter maçı korona virüsü nedeniyle ertelendi. Öte yandan bu akşam oynanması planlanan - Milan müsabakası da aynı gerekçe ile ileri bir tarihe ertelendiği açıklanmıştı.

  1. 04.03.2020
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