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05 Nisan 2020, Pazar
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Rooney'den federasyona 'maaş' tepkisi!

Rooney'den federasyona 'maaş' tepkisi!

Dünyaca ünlü İngiliz golcü , corona virüsü nedeniyle futbolcuların maaşının yüzde 30 oranında kesilmesini talep eden İngiltere Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.

ekibi Derby County'de forma giyen , corona virüsüne (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.

İngiliz gazetesine köşe yazısı yazan Rooney, futbolcuların maaşının yüzde 30 kesilmesini talep eden tepki gösterdi. Oyuncuların "kolay hedef" olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?" sorusunu sordu.

"FUTBOLCULARIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR"

'in oyuncularla ilgili maaş kesintisi planlarını kamuoyuna duyurmasını da eleştiren Rooney, "Bu futbolcuların üstündeki baskıyı artırıyor. Eğer oyuncular bunu kabul etmediklerini söylerlerse 'Zengin oyuncular maaş kesintisini reddetti' şeklinde haberler çıkacak. Bana ilginç geliyor çünkü bu süreçte diğer tüm kararlar kapalı kapılar ardında alınırken, futbolcuların maaşıyla ilgili kararlar kamuoyuna açık bir şekilde tartışılıyor." ifadelerini kullandı.

  1. 05.04.2020
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