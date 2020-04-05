Rooney'den federasyona 'maaş' tepkisi!
Dünyaca ünlü İngiliz golcü Wayne Rooney, corona virüsü nedeniyle futbolcuların maaşının yüzde 30 oranında kesilmesini talep eden İngiltere Futbol Federasyonu'na tepki gösterdi.
İngiltere Championship ekibi Derby County'de forma giyen Wayne Rooney, corona virüsüne (Kovid-19) karşı mücadelede futbolcuların "günah keçisi" ilan edilmelerine anlam veremediğini söyledi.
İngiliz Sunday Times gazetesine köşe yazısı yazan Rooney, futbolcuların maaşının yüzde 30 kesilmesini talep eden İngiltere Futbol Federasyonuna tepki gösterdi. Oyuncuların "kolay hedef" olduğunu belirten İngiliz oyuncu, "Futbolcular bir anda neden günah keçisi ilan edildi?" sorusunu sordu.
"FUTBOLCULARIN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTIYOR"
Premier Lig'in oyuncularla ilgili maaş kesintisi planlarını kamuoyuna duyurmasını da eleştiren Rooney, "Bu futbolcuların üstündeki baskıyı artırıyor. Eğer oyuncular bunu kabul etmediklerini söylerlerse 'Zengin oyuncular maaş kesintisini reddetti' şeklinde haberler çıkacak. Bana ilginç geliyor çünkü bu süreçte diğer tüm kararlar kapalı kapılar ardında alınırken, futbolcuların maaşıyla ilgili kararlar kamuoyuna açık bir şekilde tartışılıyor." ifadelerini kullandı.
- 05.04.2020
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