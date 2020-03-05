Arsenal'a Lucas Torreira'dan kötü haber!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal forması giyen Lucas Torreira'nın, sağ ayak bileğinde kırık tespit edildi.
Arsenal Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.
Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.
- 05.03.2020
- İngiltere Premier Lig'de koronavirüs alarmı! Maçlar seyircisiz...
- Fenerbahçe'de son dakika Emre Belözoğlu gelişmesi!
- 5 ay önce emekli olmuştu! Tim Howard futbola geri döndü
- Fenerbahçe'nin Valbuena pişmanlığı! Dünya yıldızlarını solladı
- Menajeri açıkladı! "En büyük hayali Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak!"
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Arsenal'a Lucas Torreira'dan kötü haber! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.