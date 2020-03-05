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05 Mart 2020, Perşembe
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'a 'dan kötü haber!

Arsenal'a Lucas Torreira'dan kötü haber!

ekiplerinden forması giyen 'nın, sağ kırık tespit edildi.

Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.

  1. 05.03.2020
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