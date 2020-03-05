Arsenal'a Lucas Torreira'dan kötü haber!

Arsenal Kulübü'nün internet sitesinde yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Torreira'nın sağ ayak bileğinde kırık tespit edildiği ve oyuncunun iyileşme süreci için uzman raporlarının beklendiği duyuruldu.

Torreira, pazartesi günü Portsmouth deplasmanında oynanan mücadelenin 16. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Orta sahada görev yapan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 33 maçta forma giydi.