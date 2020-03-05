Tottenham-Norwich City maçında Eric Dier taraftarla kavga etti

Tottenham'ın Norwich'e elendiği İngiltere Federasyon Kupası maçının ardından 26 yaşındaki yıldız futbolcu, taraftarlarla kavga etti. Tottenham'ın kullandığı penaltı atışından yararlanamayan Gedson Fernandes'e ırkçı sesler yükselince sinirlenen Dier, tribüne çıkarak kavgaya karıştı.

Kavganın büyümesini statta görev yapan güvenlikler engellerken, takımın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho da "Bunlar gerçekten Tottenham taraftarı mı, bilmiyorum" diyerek yaşananlara tepki gösterdi.