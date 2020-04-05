İngiltere'de corona virüsü etkisi! Southgate indirimi kabul etti

Son dakika corona virüsü (koronavirüsü) gelişmesi... Çin'de başlayan ve Avrupa'yı da etkisi altına alan bu ölümcül virüs, futbol piyasasına büyük darbe vurmuştu.

Geçtiğimiz haftalarda Süper Lig dahil olmak üzere Avrupa'nın major ligleri, erteleme kararını almış ve 2. bir emre kadar futbola corona virüsü nedeniyle ara vermişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından kulüpler, zarara uğradıklarını ifade ederken; Juventus ve Barcelona kulüpleri oyuncularından indirime gitmelerini talep etmiş, Cristiano Ronaldo ve Messi, kulüpleri için bu fedakarlığı yapabileceklerini aktarmıştı.

BU KEZ ATAK İNGİLTERE'DEN

Sky Sports'un haberine göre bu kez İngiltere Futbol Federasyonu, konu ile ilgili önemli bi karar aldı ve İngiltere A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Gareth Southgate'den indirime gitmesini talep etti.

YÜZDE 30 İNDİRİM

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Southgate'in bu teklifi kabul ettiği ve maaşında yüzde 30 indirime gitmeyi kabul ettiği belirtildi.

Bir İngiliz yetkili, konu ile ilgili yaptığı konuşmada, "Koronavirüsünün finansal sonuçları henüz bilinmemektedir. Ancak, kar amacı gütmeyen bir kuruş olarak, çalışanlarımızı desteklemek için uygun adımları atmak istiyoruz." dedi.

Federasyonun sağlık sekreteri Matt hanckok ise, Premier Lig oyuncularına dair yaptığı konuşmada, oyuncuların maaş kesintisine onay vermeleri gerektiğini ve bu konuda herkesin üzerine düşeni yapmasını istediğini vurguladı.

Öte yandan Gareth Southgate'nin yüzde 30'luk maaş indiriminin gelecek hafta onaylanması bekleniyor.