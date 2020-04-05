Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler
Galatasaray'da flaş gelişme... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronaivirüsü) testi pozitif çıktığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, flaş bir yazıyı kaleme aldı. Peki, sanıldığı gibi Fatih Terim'e, corona virüsü Beşiktaş maçında mı bulaştı? İşte cevabı ve yaşananlar...
Peki niye? "O son hafta oynanmayacaktı. Oynandı, böyle oldu" diye! Önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, ardından Sayın Fatih Terim'in sonra da Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı... Peki başka? Fatih Hocanın o 90 dakika, yan-yana, diz-dize olduğu yardımcılarında virüse rastlandı mı? Yok! Peki...
KAYNAK MAÇ DEĞİL
"Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?" Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.