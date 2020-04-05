Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

KAYNAK MAÇ DEĞİL

"Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?" Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.