Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
05 Nisan 2020, Pazar
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Haberler Galeri Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

Galatasaray'da sır perdesi aralanıyor... Geçtiğimiz haftalarda corona virüsü (koronavirüsü) testi pozitif çıkan sarı kırmızılı kulübün teknik direktörü Fatih Terim, hastaneye kaldırılmış ve ardından tedavisine evinde devam etmesi gerektiği yönünde karar kılınmıştı. Fatih Terim'in corona virüsünü (koronavirüsü) nerede kaptığı merak edilirken, spor camiası oklarını Galatasaray - Beşiktaş maçına yöneltmişti. Peki, Fatih Terim'e corona virüsü (koronavirüsü) Beşiktaş derbisinde mi yaptı? Abdurrahim Albayrak, ailesi, Yusuf Günay bu olayın neresinde? İşte detaylar...
5 Nisan 2020 Pazar 09:28 Güncelleme: 05.04.2020 09:28
Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

Galatasaray'da flaş gelişme... Geçtiğimiz günlerde corona virüsü (koronaivirüsü) testi pozitif çıktığı öğrenilen ve hastaneye kaldırılan Fatih Terim, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ile ilgili Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Tahir Kum, flaş bir yazıyı kaleme aldı. Peki, sanıldığı gibi Fatih Terim'e, corona virüsü Beşiktaş maçında mı bulaştı? İşte cevabı ve yaşananlar...

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Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

Terim'in sorumlusu Türkiye Futbol Federasyonu derhal istifa etmelidir. Dedik mi? Dedik... Böyle başlıklar attık mı? Attık... Hatta ve hatta ilk günlerde TFF'ye sövüp-saymaya, bela okumaya kadar da vardık mı? Vardık.

Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

Peki niye? "O son hafta oynanmayacaktı. Oynandı, böyle oldu" diye! Önce Sayın Abdurrahim Albayrak'ın, ardından Sayın Fatih Terim'in sonra da Sayın Yusuf Günay'ın koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı... Peki başka? Fatih Hocanın o 90 dakika, yan-yana, diz-dize olduğu yardımcılarında virüse rastlandı mı? Yok! Peki...

Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

KAYNAK MAÇ DEĞİL
"Beşiktaş cephesinde bir şey var mı?" Yok! Hakemlerde, o gün derbide görevli sağlıkçı, güvenlikçi vs. kişilerde bir şey var mı? Şükür onlarda da yok! Peki diğer takımlarda? Orada da yok! Görünen o ki vakanın kaynağı maç değil. Daha farklı... Sadece bu üç isimle sınırlı. Hamdolsun, onlar da taburcu olup, yuvalarına döndüler.

Flaş! Fatih Terim'e corona virüsü bulaştıran Abdurrahim Albayrak mı? İşte gerçekler

VİRÜSÜN KAYNAĞI FARKLI!
Peki, niye hiç kimse çıkıp da vakanın sadece bu üç isimle sınırlı kalmasına karşılık, "Acaba buna sebep ne olabilir?" diye sorup soruşturmadı?

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