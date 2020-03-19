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19 Mart 2020, Perşembe
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'den örnek hareket

Chelsea'den örnek hareket

 Lig ekiplerinden , örnek bir davranışa imza attı.

Lig ekiplerinden , örnek bir davranışa imza attı. İngiliz ekibi, çalışma şartları zorlaşan sağlık çalışanlarına Stamford Bridge'te bulunan otelin kapısını açtı. Kulüpten yapılan açıklamada, evlerine gitme imkanı bulamayan sağlıkçıların otelde ihtiyaçlarını giderebileceği belirtildi.

  1. 19.3.2020
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