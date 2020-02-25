İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri | Golleri izleyin
İngiltere Premier Lig'de heyecan 27. hafta maçlarıyla devam etti. Lider Liverpool, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak yenilmezliğini sürdürdü. Kıran kırana geçen mücadelede Arsenal, Everton'ı 3-2 mağlup etti. Manchester City'e 1-0 yenilen Leicester City galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. İşte İngiltere Premier Lig'de 27. haftanın özetleri...
İngiltere Premier Lig'de 27. hafta heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İşte haftanın maçları ve özetleri...
CHELSEA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ
BURNLEY - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ
CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ
SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON | MAÇ ÖZETİ
SOUTHAMPTON - ASTON VILLA | MAÇ ÖZETİ
LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY | MAÇ ÖZETİ
WOLVERHAMPTON - NORWICH CITY | MAÇ ÖZETİ
ARSENAL - EVERTON | MAÇ ÖZETİ
LIVERPOOL - WEST HAM UNITED | MAÇ ÖZETİ
EN GÜZEL GOLLER | İZLEYİN
- 25.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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