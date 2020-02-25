İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri | Golleri izleyin - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City galibiyete hasret! İşte haftanın özetleri

özetleri | Golleri izleyin

İngiltere Premier Lig 27. hafta özetleri | Golleri izleyin

'de heyecan maçlarıyla devam etti. Lider Liverpool, 2-1 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-2 kazanarak yenilmezliğini sürdürdü. Kıran kırana geçen mücadelede , Everton'ı 3-2 mağlup etti. 'e 1-0 yenilen Leicester City galibiyet hasretini 3 haftaya çıkardı. İşte İngiltere Premier Lig'de 27. ...

'de heyecanı oynanan 10 karşılaşmayla sona erdi. İşte haftanın maçları ve özetleri...

CHELSEA - TOTTENHAM | MAÇ ÖZETİ

BURNLEY - BOURNEMOUTH | MAÇ ÖZETİ

CRYSTAL PALACE - NEWCASTLE UNITED | MAÇ ÖZETİ

SHEFFIELD UNITED - BRIGHTON | MAÇ ÖZETİ

SOUTHAMPTON - ASTON VILLA | MAÇ ÖZETİ

LEICESTER CITY - MANCHESTER CITY | MAÇ ÖZETİ

WOLVERHAMPTON - NORWICH CITY | MAÇ ÖZETİ

ARSENAL - EVERTON | MAÇ ÖZETİ

LIVERPOOL - WEST HAM UNITED | MAÇ ÖZETİ

EN GÜZEL GOLLER | İZLEYİN

  1. 25.02.2020
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