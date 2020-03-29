Sezon iptal - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
29 Mart 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İtalya Serie A Sezon iptal

Sezon iptal

Sezon iptal

’da belirsizlik sürerken; , Çizme’de ligin iptal olacağını iddia etti.

Avrupa'da sporun geleceği merak konusu olurken; virüsün en çok etkilediği ülkelerden 'da flaş bir iddia ortaya atıldı. 'un haberinde; İtalya Serie A'nın bu sezon için bir daha başlamama ihtimalinin artık arttığı belirtildi. Ligin iptal edilmesi ve bu sezon şampiyon belirlenmemesinin masadaki en güçlü ihtimal olduğu vurgulandı. İtalya , mayıs sonuna kadar liglerin oynanmayacağını açıklamıştı.
  1. 29.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sezon iptal haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN