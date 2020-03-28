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28 Mart 2020, Cumartesi
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bunu da yaptı! O telefon sonrası...

Cristiano Ronaldo bunu da yaptı! O telefon sonrası...

Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altında alan corona virüsü, futbol camiasını da derinden etkilerken, kulüplerin ekonomilerini büyük sıkıntıya soktu. Özellikle oyuncularına yüksek maaşlar veren kulüplerden biri olan , zararı kapatabilmek için harekete geçti. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulübün başkan Agnelli ve tecrübeli futbolcu Chiellini, yaptığı görüşmenin ardından 'dan kritik bir talepte bulundu... İşte detaylar (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ta son dakika corona virüsü gelişmesi... Dünya üzerinde bir çok insanın ölümüne yol açan bu tehlikeli virüs, futbol camiasını da derinden etkiledi.

Beklenmedik bir anda gelirleri sıfıra düşen kulüpler, zararlarını kapabilmek adına oyuncularından fedakarlık yapmasını isterken, bu halkaya Juventus da katıldı. İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre siyah beyazlı kulübün başkanı Agnelli, bu operasyonda kaptan Chiellini'yi görevlendirdi

TELEFONFERANS YAPILDI, İNDİRİM İSTENDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Agnelli, Chiellini, Buffon ve Direktör Fabio Paratici ile yaptığı telekonferansta, kulüp için mali anlamda bu isimlerden fedakarlık yapmalarını istedi. Kaptanlar teklifi kabul ederken, fedakarlık yapılması istenilen bir diğer isim oldu.

"ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Ronaldo da bu talebi kabul ederken, futbolcuların dayanışma ruhuyla Juve yönetimine 'Biz de bu sistemin bir parçası olduğumuz için üzerimize düşen neyse yapmaya hazırız' mesajını verdiği bildirildi.

RONALDO KAÇ PARADAN VAZGEÇTİ?

Öte yandan Ronaldo'nun feragat edeceği miktar da hemen hemen belli oldu. Buna göre şu anda 31 milyon euro kazanan Portekizli süperstar, 3.8 milyon euroluk maaş kesintisini kabul etti.

  1. 28.03.2020
  2. Güncelleme: 28.03.2020 16:26
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