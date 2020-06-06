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06 Haziran 2020, Cumartesi
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'ye yol göründü! 'dan flaş karar

Ousmane Dembele'ye yol göründü! Barcelona'dan flaş karar

'ya olduğu günden bu yana yakasını sakatlıklardan kurtaramayan Fransız yıldız , gelecek sezon ekibinde forma giyemeyebilir. Katalan devi oyuncuyu satma kararı aldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ya edildiği günden bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istenen performansı gösteremeyen hakkında karar verildi. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre ekibinin yönetimi, oyuncuyu satmak istiyor.

Corona virüsü nedeniyle gelirlerinde büyük azalma olan Barcelona, geçtiğimiz aylarda oyuncularından yüzde 70'e varan maaş indirimi talep etmiş, futbolcular da bu öneriye 'evet' demişti. Oyuncu satarak gelirlerini artırmayı planlayan Barcelona, ilk gözden çıkaracağı ismi Ousmane Dembele olarak belirledi.

23 yaşındaki futbolcu, Katalan devine 2017 yazında Alman ekibi 'dan 125 milyon Euro bonservis bedeli ile gelmişti. Fransız futbolcu burada çıktığı 74 maçta 19 gol atarken 17 de asist yaptı.

Bu arada gözden çıkarılanlar arasında Ivan Rakitic ve Arturo Vidal gibi isimlerin de olduğu ifade ediliyor.


  1. 06.06.2020
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